Найдите корни 0,7(2x-5)=2,2-2(0,3,x+7,25)
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Найдите корни 0,7(2x-5)=2,2-2(0,3,x+7,25)
Ответ(ы):
Гость:
1,4 х -3,5=2,2-0,6 х+2,175 1,4 х+ 0,6 х = 2,2 + 2,175 +3,5 2х=19,45 х= 19,45: 2 х=9,725 Ответ: 9, 725
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