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Найдите корни уравнения 2sinx+5=0
Найдите корни уравнения 2sinx+5=0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2sinx=-5 sinx=-2,5<-1 нет решения
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