Найдите лишнее слово в синонимическом ряду красный багряный фиолетовый алый огненный
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Найдите лишнее слово в синонимическом ряду красный багряный фиолетовый алый огненный
Ответ(ы):
Гость:
Правильно мне кажется фиолетовый
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