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Найдите m из равенства E=mv2/2, если v=4 и E=80
Найдите m из равенства E=mv2/2, если v=4 и E=80
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M=2E/V m=2*80/4=10 кг
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