Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите метафоры в рассказе ММ Пришвина Москва-река
Найдите метафоры в рассказе ММ Пришвина Москва-река
Ответ(ы):
Ответил Гость:
метафора - огненные ручейки
Похожие вопросы
выпишите из школьного орфоэпического словаря примеры с частицей не и ни, принимающими на себя ударение.
номер 1347(задача)В двух бочках 725 л. бензина. Когда из 1 бочки взяли 1/3 , а из 2 бочки 2/7 бензина , то в обеих бочках бензина стало поровну. Ск...
Помогите решить систему, пожалуйста 2х^2+3y^2=11 4x^2+6y^2=11x
ЭТО СРОЧНО!Нужно написать сочинение на основе услышанного.Тема"Когда моя мама(сестра,сосед и т.д.)училась в школе,путешествовала(и т.п.)...Спросила...
из деревни вышел пешеход а через 2 часа за ним в догонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехо...
сделай вывод о том,как человек обратил себе на пользу клубеньковые бактерий на корнях бобовых
Плиз помогите упростить выражение 5/6*(4,2x-1 1/5y)-5,4*(2/9x-1,5y)=
Найдите периметр треугольника АВС,если АВ=19,АС=5, угол С=120°
правила применения камыша в походных условиях
сочинение на тему какого человека можно назвать смелым
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск