Найдите наибольшее целое число,удовлетворяющее неравенству (5p-1)(p+2)- ((p-1)p/3) lt;7
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Найдите наибольшее целое число,удовлетворяющее неравенству (5p-1)(p+2)- ((p-1)p/3) lt;7
Ответ(ы):
Гость:
Тогда предпоследнее действие преобразуй в p^-2p-15=0. Два корня уравнения - большее и есть ответ
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