Найдите наибольшее целое значение функции y=4,5 sin x

Найдите наибольшее целое значение функции y=4,5 sin x

Ответ(ы):

Ответил Гость:
E(y)4,5*[-1;1]=[-4,5;4,5] y=4 наибольшее целое
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