Найдите наименьшое общее кратное число а) 12 и 46;.д) 55 и 56; б) 26 и 78; е) 205 и 300; в) 144 и 125; ж) 477 и 506; г) 11,44 и 66; з) 45,54 и 99;

Разное

Найдите наименьшое общее кратное число а) 12 и 46;.д) 55 и 56; б) 26 и 78; е) 205 и 300; в) 144 и 125; ж) 477 и 506; г) 11,44 и 66; з) 45,54 и 99;

Автор: Гость