Найдите наименьшое общее кратное число а) 12 и 46;.д) 55 и 56; б) 26 и 78; е) 205 и 300; в) 144 и 125; ж) 477 и 506; г) 11,44 и 66; з) 45,54 и 99;

Разное
Найдите наименьшое общее кратное число а) 12 и 46;.д) 55 и 56; б) 26 и 78; е) 205 и 300; в) 144 и 125; ж) 477 и 506; г) 11,44 и 66; з) 45,54 и 99;
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Гость:
А) - 2 б) - 2 е) - 5 Остальное надо подбирать.
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