Найдите неизвестный член пропорции: х:8/9=3:4. 15:4=1 1/3.ПОМОГИТЕ ПРОШУ!ПРОШУ.

Разное
Найдите неизвестный член пропорции: х:8/9=3:4. 15:4=1 1/3.ПОМОГИТЕ ПРОШУ!ПРОШУ.
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