Найдите неизвестный член пропорции x:1целая 1/3=6:4

Найдите неизвестный член пропорции x:1целая 1/3=6:4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х :4/3=6:4 4х=6*4/3 х= 24/3 :4 х=24/12=2
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