Найдите НОК чисел 1) 3 и 6, 2) 28 и 9, 3) 15 и 20. Ребят, прошу, срочно!!!

Разное
Найдите НОК чисел 1) 3 и 6, 2) 28 и 9, 3) 15 и 20. Ребят, прошу, срочно!!!
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Гость:
1) 6 2) 252 3) 60 вот и все
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