Найдите НОК чисел 1) 3 и 6, 2) 28 и 9, 3) 15 и 20. Ребят, прошу, срочно!!!

Разное

Найдите НОК чисел 1) 3 и 6, 2) 28 и 9, 3) 15 и 20. Ребят, прошу, срочно!!!

Автор: Гость