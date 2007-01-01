Найдите область определения функции y = sqrt(x)(9-x)(3x+7), тоесть, у= все под корнем х(9-х)(3х+7)

Область определения функции находим из условия, что подкоренное выражение должно быть неотрицательным. Решаем неравенство: х(9-х)(3х+7)0. Применим метод интервалов, поменяем знак в первой скобке, сократим на 3 во второй. х(х-9)(х+7/3)0. Знак неравенства поменяли из-за первой скобки. Отмечаем нули на прямой __________-7/3_______0_____________9__________ знаки - + - + Пишем ответ, выбирая минус. (-;-7/3][0;9].