Найдите обособленный причастный оборот, расставьте знаки препинания. В закопченном котелке варится уха из только что наловленных окуней. Рано утром мы встречаем солнце ярко загорающееся над рекой.

В закопченном котелке варится уха из только что наловленных окуней. (Здесь ЕСТЬ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ, НО ОНИ НЕ ОБОСОБЛЯЮТСЯ) Рано утром мы встречаем солнце, ярко загорающееся над рекой. (ПОСЛЕ СЛОВА"СОЛНЦЕ" ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ ОБОСОБЛЯЮТСЯ)