Найдите общие знаменатели a+b/a-2b и a-b/a+2b
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Найдите общие знаменатели a+b/a-2b и a-b/a+2b
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Общий знаменатель равен (а-2b)(a+2b)
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