Найдите обьем прямой треугольной призмы, ребра основания которой равны 13 см, 14 см и 15 см, а боковое ребро 10 см

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Найдите обьем прямой треугольной призмы, ребра основания которой равны 13 см, 14 см и 15 см, а боковое ребро 10 см

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