Найдите обьем прямой треугольной призмы, ребра основания которой равны 13 см, 14 см и 15 см, а боковое ребро 10 см
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Найдите обьем прямой треугольной призмы, ребра основания которой равны 13 см, 14 см и 15 см, а боковое ребро 10 см
Ответ(ы):
Гость:
V=Sосн*h V= (13+14+15)*10=420см
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