Найдите описание картин природы в балладе светлана

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Найдите описание картин природы в балладе светлана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
сначала она сидит перед зеркалом и волнуясь глядит в него,она боится,поэтому ей кажется что вокруг-темнота,опасность,мёртвое молчание.Затем она с мертвецом едет в церковь,она ей кажется одинокой,страшной,снег кажется глубоким.Ей так кажется потому ,что её любимый замолчал,побледнел
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