Найдите описание картин природы в балладе светлана

Гость: Гость:

сначала она сидит перед зеркалом и волнуясь глядит в него,она боится,поэтому ей кажется что вокруг-темнота,опасность,мёртвое молчание.Затем она с мертвецом едет в церковь,она ей кажется одинокой,страшной,снег кажется глубоким.Ей так кажется потому ,что её любимый замолчал,побледнел