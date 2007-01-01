Найдите определенный интеграл

Найдите определенный интеграл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ 1/5 решение интегал(2x-1)dx=1/10(2x-1)^5 |=1/10(2*1-1)^5-1/10(2*0-1)^5=1/10+1/10=1/5
Похожие вопросы