Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их. 1. Информационная РНК синтезируется на молекуле ДНК.2.Ее длина не зависит от объема копируемой информации. 3. Количество и-Р НК составляет 85% от всего количества РНК...
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Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их. 1. Информационная РНК синтезируется на молекуле ДНК.2.Ее длина не зависит от объема копируемой информации. 3. Количество и-Р НК составляет 85% от всего количества РНК в клетке. 4. В клетке существуют три вида РНК. 5. Каждая т-РНК присоединяет определенную аминокислоту и транспортирует ее к рибосомам. 6. У эукариот т-РНК намного длиннее, чем и-РНК.
Ответ(ы):
Гость:
1- вроде верно 2-зависит 3- затрудняюсь ответить 4-верно 5-т-РНК транспортирует рибосомы и так скажем получается аминокислота 6- и-РНК длиннее, чем т-РНК
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