Найдите ошибки в употреблении наречий в форме сравнительной и превосходной степени. Исправьте предложения и запишите их.1)в нашем классе я рисую лучше всего.2)Из всех уроков я больше всех люблю физкультуру.3)Надо всё делать более лучше.4) Соловей пел всё громче и звонче.5) Сядь более удобнее!6) Брат смеялся менее весело чем сестра.