Найдите ошибки,Один ученик задремал на уроке приснилось ему африка более двух лет назад вот движеться группа похожих на обезьян людей все спешат уйти от не погоды - небо поч ернело от туч толко двое весёлых мальчишек ...
Найдите ошибки,Один ученик задремал на уроке приснилось ему африка более двух лет назад вот движеться группа похожих на обезьян людей все спешат уйти от не погоды - небо поч ернело от туч толко двое весёлых мальчишек отстабт от остальных увлеченно о чемто разговаривая хватит болтать кричит на них вожак внезапно повалил внезапный снег все сразу продрогли даже одежда из звериных шкур не могла защитить людей от холода наконец они спрятолись в пещере тутже достали из за пазух и стали жевать коренья орехи даже чурствый хлеб вдруг все застыли от ужаса:к пещере приближался страшный хищник -огромный динозавр что бедет дальше узнать не удалось. Какие исторические ошибки содержит сон ученика. найди ошибки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Люди ещё не умели разговаривать, в Африке не мог пойти снег, ещё не научились шить одежду из звериных шкур, ещё не научились выращивать и печь хлеб, динозавры к тому времени вымерли.