Найдите ошибки,Один ученик задремал на уроке приснилось ему африка более двух лет назад вот движеться группа похожих на обезьян людей все спешат уйти от не погоды - небо поч ернело от туч толко двое весёлых мальчишек отстабт от остальных увлеченно о чемто разговаривая хватит болтать кричит на них вожак внезапно повалил внезапный снег все сразу продрогли даже одежда из звериных шкур не могла защитить людей от холода наконец они спрятолись в пещере тутже достали из за пазух и стали жевать коренья орехи даже чурствый хлеб вдруг все застыли от ужаса:к пещере приближался страшный хищник -огромный динозавр что бедет дальше узнать не удалось. Какие исторические ошибки содержит сон ученика. найди ошибки