Найдите основание равнобедренного треугольника если угол при основании равен 30 градусам а высота проведенная к основанию равна 10

Пусть угол в 30-это угол А. Высота-ВН. Треугольник АВН прямоугольный(ВН высота). ВН лежит против угла А, а значит равен половине гипоиенузы( в прямоугольном треугольнике катет лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенущы. Значит гипотенуза(АВ)равна 20. По теореме Пифагора находим, что АН равен 10 корней из 3, умножаем на 2 и получаем 20 корней из 3