Найдите ответы к терминам Клетка,ткань,биология,,орган, ткань,биология,орган,целостный организм, система органов, лист, корень, стебель,цветок и его строение , почка (вегетати вная , генеративная генеративная,).приспо...
Найдите ответы к терминам Клетка,ткань,биология,,орган, ткань,биология,орган,целостный организм, система органов, лист, корень, стебель,цветок и его строение , почка (вегетати вная , генеративная генеративная,).приспособления растений среди обитания
Ответ(ы):
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Орган- часть тела, имеющая определенное строение, занимающая определенное место в организме, и выполняющая одну или несколько функций. Ткань- совокупность клеток и межклеточного вещества, близких по строению, происхождению и выполняемым функциям. Биология это наука о происхождении, эволюции, географическом расселении человека и строении.