Найдите ответы к терминам Клетка,ткань,биология,,орган, ткань,биология,орган,целостный организм, система органов, лист, корень, стебель,цветок и его строение , почка (вегетати вная , генеративная генеративная,).приспо...

Орган- часть тела, имеющая определенное строение, занимающая определенное место в организме, и выполняющая одну или несколько функций. Ткань- совокупность клеток и межклеточного вещества, близких по строению, происхождению и выполняемым функциям. Биология это наука о происхождении, эволюции, географическом расселении человека и строении.