Найдите периметр треугольника с вершинами А(-2;3;-1),В(0;8;-2),С(5;3;-3)

Найдите периметр треугольника с вершинами А(-2;3;-1),В(0;8;-2),С(5;3;-3)

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Расстояние между двумя точками:
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