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Найдите первообразную функции f(x) = 3/cosx
Найдите первообразную функции f(x) = 3/cosx
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3x*tgx ......................
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