Найдите плиз сущ. Общего рода в баснях Крылова штук 10 Пример:забияка

Найдите плиз сущ. Общего рода в баснях Крылова штук 10 Пример:забияка

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