Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 90.Помогите пожалуйста

Найдите площадь квадрата описанного вокруг окружности радиуса 90.Помогите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
a = d = 2r = 2*90=180
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