Найдите площадь параллелограмма, если AD = 12 см, BD = 5 cм, AB = 13 см.S = ah.

Найдите площадь параллелограмма, если AD = 12 см, BD = 5 cм, AB = 13 см.S = ah.

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