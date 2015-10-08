Найдите площадь параллелограмма,стороны которого равны 8см и 10см,а одна из диагоналей равна 6 см

Площадь будет равна площади двух треугольников со сторонами 6,8,10 см площадь треугольника по трем сторонам определяется по формуле Герона полупериметр = (6+8+10)/2 =24/2 = 12 площадь одного из треугольников = √(р(р-а)(р-б)(р-с)) =√12*6*4*2 =√576=24 площадь параллелограмма в два раза больше 24*2=48 кв.см Ответ: 48 кв.см