Найдите площадь полной поверхности цилиндра и его объем, если диаметр основания равен 8 см, диагональ осевого сечения 12 см
Найдите площадь полной поверхности цилиндра и его объем, если диаметр основания равен 8 см, диагональ осевого сечения 12 см
Ответ(ы):
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R=4 см. Площадь основания S=R=16. Высота цилиндра h=√144-64=√80=4√5. Площадь боковой поверхности цилиндра S1=2Rh=2·4·4√5=32√5. Объем цилиндра V=S·h=16·4√5=64√5. Полная поверхность цилиндра S2=2S+S1=32+32√5=32(1+√5) см. Ответ: 32(1+√5) см, 34√5 см.