Найдите пословицы о служении родине
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Найдите пословицы о служении родине
Ответ(ы):
Гость:
Своя земля и в горсти мила. Родина мать умей за нее постоять. На чужбине родная землица и во сне снится. Родная сторона-мать, чужая-мачеха.
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