Найдите предложения в которых однородные члены связываются соединительными союзами а)ОН мал, зато удал б)как жить, так и читать вприпрыжку не следует в)хороши-то хороши, да разборчивы ерши г)послышался глуховатый звон не то колхозов, не то чего-то другого д)солнце дремлет: то глянет, то уснет е)кто-то терем прибирал да хозяев поджидал