Найдите приближенное значение выражения а-в ,где а= 59,678... в=43,123.... округлив предварительно а и в: а) до десятых в) до сотых.
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Найдите приближенное значение выражения а-в ,где а= 59,678... в=43,123.... округлив предварительно а и в: а) до десятых в) до сотых.
Ответ(ы):
Гость:
A=59.7 в=43.12 а-в=59.7-43.12=16.58
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