Найдите приближенное значение выражения а-в ,где а= 59,678... в=43,123.... округлив предварительно а и в: а) до десятых в) до сотых.

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Найдите приближенное значение выражения а-в ,где а= 59,678... в=43,123.... округлив предварительно а и в: а) до десятых в) до сотых.

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