nbsp;Найдите признаки правоотношений, зафиксированные следующими нормами права: Трудовой кодекс РФ, ст. 260. «Перед отпуском по беременности и родами или непосредственно посл е него либо по окончании отпуска по уходу ...

nbsp;Найдите признаки правоотношений, зафиксированные следующими нормами права: Трудовой кодекс РФ, ст. 260. «Перед отпуском по беременности и родами или непосредственно посл е него либо по окончании отпуска по уходу за ребёнком женщине по её желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной организации». Кодекс РФ об административных правонарушениях ст. 19.11: «Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда». 2. Существует известная правовая аксиома: «Без обязанностей нет прав». Подумайте, в какой связи находятся права и обязанности.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В этих двух статьях можно найти следующие признаки правоотношений: 1. Наличие двух сторон правоотношений;2. Правовая связь через юридические обязанности;3. Урегулированность правовыми нормами обязанностей и условий их возникновения;4. Обеспеченность правоотношений (их обязательность возможностью государственного принуждения).
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