nbsp;Найдите признаки правоотношений, зафиксированные следующими нормами права: Трудовой кодекс РФ, ст. 260. «Перед отпуском по беременности и родами или непосредственно посл е него либо по окончании отпуска по уходу за ребёнком женщине по её желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в данной организации». Кодекс РФ об административных правонарушениях ст. 19.11: «Нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации влечёт наложение штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда». 2. Существует известная правовая аксиома: «Без обязанностей нет прав». Подумайте, в какой связи находятся права и обязанности.