Найдите произведение 2/7*2/5 3/4*5/64/7*7/915/16*48/5522/25*10/7713/24*16/396/35*14/15 36/85*34/39*это умножение помогите пожалуйста
Разное
Найдите произведение 2/7*2/5 3/4*5/64/7*7/915/16*48/5522/25*10/7713/24*16/396/35*14/15 36/85*34/39*это умножение помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
сама не знаю нам задали а я тему не понела
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