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Найдите производную функции y=cosx=x2
Найдите производную функции y=cosx=x2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
y=cosx=x2 y=-sinx=2x
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