Найдите разность числа в четыре раза больше о чем 3283 И числа в 5 раз больше чем 1556

Найдите разность числа в четыре раза больше о чем 3283 И числа в 5 раз больше чем 1556

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(4*3283)-(5*1556)=5352
Похожие вопросы