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найдите решение уравнения cos x/2 = 1/2 на отрезке от [ 0; 4пи]
найдите решение уравнения cos x/2 = 1/2 на отрезке от [ 0; 4пи]
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