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Найдите sin a, если cos a=4/5и 3 /2
Найдите sin a, если cos a=4/5и 3 /2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Египетский треугольник со сторонами ,3,4 и 5 если косинус 4/5 то синус 3/5
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