Найдите служащие части речи в этом тексте,пожалуйста помогите!В Москве на выставке шел парад детей с собаками. Вдруг люди на трибунах встали и зааплод ировали малышу, замыкающему шествие. Ведя за веревочку деревянную собачонку на колесиках, он гордо вышагивал наравне со всеми, И никто не упрекнул его, что не с настоящей собакой на парад вышел, никто не подсмеивался. Всем было ясно, что малышу тоже хотелось участвовать в параде. Повзрослев, этот мальчуган никогда в жизни не поднимет руку на ничейную собаку, не бросит ни палку, ни камень в бездомного пса, не сломает ветку дерева и наверняка уступит место в автобусе или в метро пожилому человеку. Потому что доброту надо в себе воспитывать с детства.