Найдите служащие части речи в этом тексте,пожалуйста помогите!В Москве на выставке шел парад детей с собаками. Вдруг люди на трибунах встали и зааплод ировали малышу, замыкающему шествие. Ведя за веревочку деревянную ...
Найдите служащие части речи в этом тексте,пожалуйста помогите!В Москве на выставке шел парад детей с собаками. Вдруг люди на трибунах встали и зааплод ировали малышу, замыкающему шествие. Ведя за веревочку деревянную собачонку на колесиках, он гордо вышагивал наравне со всеми, И никто не упрекнул его, что не с настоящей собакой на парад вышел, никто не подсмеивался. Всем было ясно, что малышу тоже хотелось участвовать в параде. Повзрослев, этот мальчуган никогда в жизни не поднимет руку на ничейную собаку, не бросит ни палку, ни камень в бездомного пса, не сломает ветку дерева и наверняка уступит место в автобусе или в метро пожилому человеку. Потому что доброту надо в себе воспитывать с детства.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Служебные части речи - это предлоги, союзы и частицы. 1 предложение: предлоги : в, на, с. 2) предлог: на ; союз и 3) предлоги: за, на, со. 4) союзы: и, что; частица: не; предлоги: с, на; частица: не. 5) союз что; предлог в 6) частицы не (3штуки), ни (2штуки); предлоги: в, на, в (3штуки); союзы: и, или; 7) предлоги : в, с; союз: потому что.