Найдите сочинение пожалуйста.Что вас волнует больше:красота природы или красоты,сотворенная человеком.

...Меня больше волнует "красота природы",так как она очень важна и очень привлекательна,если обратить на неё своё внимание.Как бывает:ты просто сидишь и смотришь в тёмное небо,на котором горят чистые и яркие звёзды.Многие просто просто из-за тягот повседневной жизни способны не замечать красоту природы,но она есть...Как многие писатели описывают свою любимое время года...Красоту природы не изменить,её надо дорожить:красивым листопадом осенью или одиноким деревом,у одинокого ручья. Красота природы - создана человеком,её можно "поправить" , изменить или просто заменить.У каждого своё представление,насчёт своего идеала...Для кого-то это просто дорогая машина ( создана же человеком ).А красоту природы уже не изменить,ей надо наслаждаться сейчас и беречь! -(По-моему мнению)-