Найдите соответствие между растением и отделом растения: 1. Ульва, 2. Сфагнум, 3. Хламидоманада, 4. Хвощ, 5. Папоротник мужской, 6. Плаун, 7. Кукушкин лён, 8. Спирогира, 9. Ла минария, 10. Хлорелла. Помогите срочно на...
Разное
Найдите соответствие между растением и отделом растения: 1. Ульва, 2. Сфагнум, 3. Хламидоманада, 4. Хвощ, 5. Папоротник мужской, 6. Плаун, 7. Кукушкин лён, 8. Спирогира, 9. Ла минария, 10. Хлорелла. Помогите срочно надо! :(
Ответ(ы):
Гость:
1. Отдел Зеленые водоросли 2. Отдел Мохообразные 3. Отдел Зеленые водоросли 4. Отдел Хвощевидные 5. Отдел Папоротниковидные 6. Отдел Плауновидные 7. Отдел Моховидные 8. Отдел Зеленые водоросли 9. Отдел Бурые водоросли 10. Отдел Зеленые водоросли
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