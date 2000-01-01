Найдите среди данных предложений сложносочиненное Выберите один ответ: a. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. b. Ни о чем не хо...

Найдите среди данных предложений сложносочиненное Выберите один ответ: a. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. b. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как сон.