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Найдите сумму наибольшего пятизначного числа и наименьшего пятизначного
Найдите сумму наибольшего пятизначного числа и наименьшего пятизначного
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Наибольшее 99 999, наименьшее 10 000, сумма - 109 999
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