Найдите сумму наибольшего пятизначного числа и наименьшего пятизначного

Найдите сумму наибольшего пятизначного числа и наименьшего пятизначного

Ответ(ы):

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Наибольшее 99 999, наименьшее 10 000, сумма - 109 999
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