Найдите сумму наииенбшого четырехзначного чтсла и наибольшего трехзначного числа

Найдите сумму наииенбшого четырехзначного чтсла и наибольшего трехзначного числа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1000 + 999 = 1999 .........................
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