Найдите трехзначное число, цифра десятков которого равна 5, и которое при перестановке цифры сотен с цифрой единиц уменьшается на 594.

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Найдите трехзначное число, цифра десятков которого равна 5, и которое при перестановке цифры сотен с цифрой единиц уменьшается на 594.

Автор: Гость