Найдите трехзначное число, цифра десятков которого равна 5, и которое при перестановке цифры сотен с цифрой единиц уменьшается на 594.
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Найдите трехзначное число, цифра десятков которого равна 5, и которое при перестановке цифры сотен с цифрой единиц уменьшается на 594.
Ответ(ы):
Гость:
Это число 751. То есть 751 - 157 = 594.
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