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Найдите угловой коэффициент в точке x0=п/2 f(x)=cosx+2
Найдите угловой коэффициент в точке x0=п/2 f(x)=cosx+2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
K=f`(x0) f`(x)=-sinx f`(/2)=-sin/2=-1 K=-1
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