найдите угол ABC равнобедренной трапеции ABCD,если диагональ AC образует с основанием AD и боковой стороной CD углы,равные 30°и 80°соответственно

угол САД =30,угол АСД=80,тогда в треугольнике АСД угол Д равен (180-(80+30)) =70 У равнобедренной трапеции углы у основании равны,следовательно,угол А в трапеции АБСД равен 70,а угол ВАС равен 40. При пересечении параллельных прямых ВС И АД секущей ВА сумма односторонних углов равна 180.(угол СВА+угол ВАД=180)ВАД=70,значит СВА=180 -70=110.