Найдите в интернете поговорки или пословецы о русском языке плиззз 2 шт

Найдите в интернете поговорки или пословецы о русском языке плиззз 2 шт

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Без русского языка не сколотишь и сапога)))) Русский язык-сила слабого)))
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