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Найдите в интернете поговорки или пословецы о русском языке плиззз 2 шт
Найдите в интернете поговорки или пословецы о русском языке плиззз 2 шт
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Без русского языка не сколотишь и сапога)))) Русский язык-сила слабого)))
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