Найдите в пословицах сравнение : 1)Не шути словом-слово пуще стрелы ранит.2)Бритва скребет,а слово режет.3)Ласковое слово,что вешний день.4)Доброе слово дороже богатства .5) Н аговорился,как меду напился.6)Доброе слов...

Найдите в пословицах сравнение : 1)Не шути словом-слово пуще стрелы ранит.2)Бритва скребет,а слово режет.3)Ласковое слово,что вешний день.4)Доброе слово дороже богатства .5) Н аговорился,как меду напился.6)Доброе слово сказать-посошок в руку дать.7)Доброе слово лучше мягкого пирога .8)Говорить без дела,что на воде писАть .9)Человек без родины,что соловей без песни. Пожалуйста помогите!ДАЮ 20 БАЛЛОВ

1,2 пословица о том,что словом можно сильно обидеть,ранить 3,4,5,67, пословицы о том,что добрым словом можно подбодрить человека,дать ему новые силы 8 пословица потом,что свои слова нужно водворить в дело 9пословица что,что у каждого должна быть родина,родной уголок