Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) совместное проживание нескольких поколе ний 2) принятие решений всеми членами семь...

Найдите в приведённом ниже списке характеристики патриархальной (традиционной) семьи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) совместное проживание нескольких поколе ний 2) принятие решений всеми членами семьи 3) экономическая самостоятельность женщины 4) организация быта как основная экономическая функция 5) жёсткое распределение мужских и женских обязанностей 6) совместная производственная деятельность Ответ:____________________________________________